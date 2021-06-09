В Орловской области 18,5% снятых с людей клещей оказались заражены боррелиозом

Кровососы атакуют орловцев Фото: Архив "КП"

В Орловской области больше полтысячи человек обратились в больницы после присасывания клещей. Исследование показало, что 18,5% снятых с людей кровососов заражены боррелиозом.

Такие данные на 8 июня 2021 представил региональный Роспотребнадзор. По данным ведомства, в медицинские организации обратилось 533 орловца, из них 196 человек - дети. Клещей, снятых с людей, исследовали в лаборатории. Не смотря на то, что некоторые из них оказались инфицированы, случаев заболевания боррелиозом людей не зафиксировано. По сравнению с 2020 году в регионе снизилось число обращений после присасывания клещей. Количество зараженных кровопийц тоже меньше: в прошлом году их было 18,9% от исследованных.

Что делать, если вас или вашего ребенка укусил клещ, читайте в нашей инструкции.