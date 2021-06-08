Бронзовые плитки с Александовского моста Орла проходят как вещдоки по делу о краже

Бронзовые плитки забрали с моста как вещдоки

Бронзовые плитки с Александровского (Ленинского) моста Орла проходят в качестве вещдоков по делу о краже. Орловцы обратили внимание на то, что именные таблички исчезли с пешеходной зоны, но, оказывается, их приобщили в качестве доказательств к уголовному делу.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла. Накануне "КП" писала, что орловцы заметили исчезновение именных бронзовых табличек. Вот как прокомментировали ситуацию в мэрии.

- 2 июля 2020 года возбуждено уголовное дело о краже именных бронзовых и направлено в суд. Виновный в правонарушении объявлен в розыск, в связи с чем рассмотрение дела приостановлено. Плитки в количестве 5 штук изъяты и приобщены к делу. Однако установить их в данный момент на прежнее место невозможно: сегодня плитки являются вещественными доказательствами, - рассказал Артем Москичеков, и.о. начальника УКХ горадминистрации.

Кража табличек была совершена в прошлом году, тогда в полиции сообщили о задержании подозреваемого. Им оказался житель Свердловского района.