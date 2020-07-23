Гость из района похитил бронзовые таблички с Александровского моста Орла

23 Июль 2020 2020-07-23T15:23:33+03:00

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В Орле полицейские задержали похитителя памятных бронзовых табличек на Александровском мосту. 32-летний мужчина, приехавший в облцентр из Свердловского района, хотел сдать их на металл, чтобы выручить денег.

Инцидент произошел вечером понедельника, 21 июля. В тот день в полицию поступило сообщение от очевидцев: в центре города некий человек подозрительно себя ведет. Наряд ППС прибыл на место. Отпираться застигнутый врасплох похититель не стал. Сумма ущерба составила порядка 38 тысяч рублей.

- В настоящее время похищенное имущество изъято, назначено проведение товароведческой экспертизы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас ведется предварительное расследование.

СПРАВКА "КП"

Именные таблички размером 20 на 20 сантиметров выполнены из бронзы. Они вмонтированы в тротуар. На табличках - имена тех, кто помогал с ремонтом, а также лучших выпускников школ.

ИСТОЧНИК KP.RU