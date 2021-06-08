Резидент ОЭЗ «Орел» компания «Агрос» начала строительство элеватора и мукомольного завода

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План строительства предусматривает ввод в эксплуатацию элеваторного комплекса ориентировочно через два года. А в последующие полтора года по проекту будет построен и введен в эксплуатацию мукомольный завод.

Напомним, что по инвестиционному паспорту объем финансовых вливаний в этот проект составлял 800 млн, а с корректировкой на нынешние цены это уже 1,2 млрд рублей.

Генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин уточняет: «В результате реализации этого инвестпроекта мы получим современное зернохранилище с высокотехнологичными рабочими местами и столь же высокотехнологичные системы обработки и хранения зерна. В частности, мукомольное предприятие будет оснащено оборудованием, которое выпускает известная швейцарская компания Бюлер. Отмечу, что с 1983 года ни одна производственная мощность на территории ЦФО не вводилась с использованием столь высокотехнологичного оборудования. Это гарантирует очень качественную обработку и перемолку зерна и высококлассный товар в результате. Это будет суперэкологичный мукомольный завод, высокоэффективный, мощный. Это очень значимый проект для развития агропромышленного комплекса региона».

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Николай Савельевич отметил, что ООО «Агрос» – исконно орловская компания. Начинали коммерческую деятельность аграрии с инвестирования в землю и за 10 лет с 500 га нарастили земельную собственность до 18 тысяч гектаров на территориях Мценска, Мценского, Верховского, Корсаковского районов.

ООО «Агрос» впервые зарегистрировано в 2001 году. Основной вид деятельности – выращивание однолетних культур.