На Горького в районе арбитражного суда в Орле появится тротуар

Пешеходам приходится лавировать между машин Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на улице Максима Горького, в районе арбитражного суда, появится тротуар. Сейчас здесь расположена парковка, причем довольно хаотичная. Пешеходы вынуждены лавировать между машинами.

Тротуар планируют обустроить в 2022 году во время ремонта дороги по Горького. Эта улица попала в список объектов, которые приведут в порядок за счет федеральных денег в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Ремонт ждет 2,5 километра полотна: участок от Костомаровского переулка до Пролетарской горы. Тротуары обновят по четной стороне от разворотного кольца троллейбуса до улицы 60 лет Октября. В мэрии пояснили, что тротуары по нечетной стороне в порядок приводили в 2018 году и они все еще находятся на гарантии.

- Проезжая часть будет частично расширена за счет создания заездных карманов. В районе дома №162 появится долгожданная полноценная остановка. Сейчас здесь установлен только обозначающий ее дорожный знак, - рассказали в администрации Орла.

Всего в рамках БКАД в 2022 году в Орле отремонтируют 6 улиц.