В Орле планируют ремонт дорог на 2022 год Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Названы дороги, которые в Орле отремонтируют в 2022 году. Речь идет об участках проезжей части, которые приведут в порядок за федеральные средства.

Планируется, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в будущем году отремонтируют улицу Максима Горького, Ломоносова, Зеленина, Алроса, Бурова, Космонавтов, а также бульвар Молодежи. Уже сейчас готовят документы и считают смету, чтобы была возможность заранее найти подрядчиков, готовых взяться за ремонт.

В администрации Орла озвучили некоторые подробности грядущего ремонта. Например, улицу Ломоносова планируется расширить на двух участках и сделать здесь островок безопасности, на Космонавтов и Бурова появятся велосипедные дорожки, а на Горького у арбитражного суда появится нормальный тротуар вместо парковки.