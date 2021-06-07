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Общество7 июня 2021 16:09

В парке Победы Орла установили фонари, тренажеры и качели

Как продвигается ремонт рассказал губернатор Андрей Клычков
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Парк Победы откроют нынешним летом. Фото из официального аккаунта Андрея Клычкова

Парк Победы откроют нынешним летом. Фото из официального аккаунта Андрея Клычкова

Фото: соцсети

В Орле продолжается ремонт парка Победы. Уже установлены фонари, выложены плиткой пешеходные дорожки, идет монтаж тренажеров и игрового оборудования.

Для детей предусмотрена игровая зона. Фото из официального аккаунта Андрея Клычкова

Для детей предусмотрена игровая зона. Фото из официального аккаунта Андрея Клычкова

Фото: соцсети

О том, как продвигается благоустройство общественного пространства рассказал губернатор Андрей Клычков. В социальных сетях он поделился снимками из парка.

В парке будет можно позаниматься спортом. Фото из официального аккаунта Андрея Клычкова

В парке будет можно позаниматься спортом. Фото из официального аккаунта Андрея Клычкова

Фото: соцсети

- Строители трудятся, чтобы превратить эту некогда заброшенную территорию в ухоженное, комфортное место отдыха, полное разных активностей и локаций. На данный момент обустраиваются спортивные и детские зоны. Практически завершен монтаж освещения. Также на этапе завершения – тропиночная сеть. Совсем скоро рабочие приступят к установке стелы, - сообщил глава области.

Тропинки проложены. Фото из официального аккаунта Андрея Клычкова

Тропинки проложены. Фото из официального аккаунта Андрея Клычкова

Фото: соцсети

Напомним, что открытие парка, по планам, будет приурочено к Дню города. А 22 июня здесь откроется мраморная часовня в память о погибших в годы Великой Отечественной войны солдатах.

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