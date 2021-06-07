В парке Победы Орла установили фонари, тренажеры и качели

Парк Победы откроют нынешним летом. Фото из официального аккаунта Андрея Клычкова
Фото: соцсети
В Орле продолжается ремонт парка Победы. Уже установлены фонари, выложены плиткой пешеходные дорожки, идет монтаж тренажеров и игрового оборудования.
Для детей предусмотрена игровая зона. Фото из официального аккаунта Андрея Клычкова
Фото: соцсети
О том, как продвигается благоустройство общественного пространства рассказал губернатор Андрей Клычков. В социальных сетях он поделился снимками из парка.
В парке будет можно позаниматься спортом. Фото из официального аккаунта Андрея Клычкова
Фото: соцсети
- Строители трудятся, чтобы превратить эту некогда заброшенную территорию в ухоженное, комфортное место отдыха, полное разных активностей и локаций. На данный момент обустраиваются спортивные и детские зоны. Практически завершен монтаж освещения. Также на этапе завершения – тропиночная сеть. Совсем скоро рабочие приступят к установке стелы, - сообщил глава области.
Тропинки проложены. Фото из официального аккаунта Андрея Клычкова
Фото: соцсети
Напомним, что открытие парка, по планам, будет приурочено к Дню города. А 22 июня здесь откроется мраморная часовня в память о погибших в годы Великой Отечественной войны солдатах.
У вас есть важная и интересная новость?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39