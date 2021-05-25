Пятиметровую часовню из черного мрамора откроют 22 июня в Орле

Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на 22 июня запланировано открытие часовни в парке Победы. Сам парк, в котором сейчас активно идет ремонт, откроется позже.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях. По его словам рабочие должны завершить реставрацию парка ко Дню города - 5 августа.

Часовня высотой 5 метров будет выполнена из черного мрамора

А вот часовня откроется в другую памятную дату: день начала Великой Отечественной войны. Часовня будет выполнена из черного мрамора.

- Часовня-памятник разместится слева от главной аллеи парка Победы, ближе к Дворянскому гнезду. Она увековечит память Неизвестных солдат, павших в битве на Курской дуге. В часовне будут храниться урны с землей из Курской, Орловской и Белгородской областей. Высота мемориала — больше 5 метров, - рассказали в пресс-службе Администрации Орла.