Коронавирус в Орле на 7 июня 2021: заболело 45 человек, умерло 3

Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Данные о распространении коронавируса в регионах России и его последствиях представил федеральный оперативный штаб. Рассказываем, сколько человек заболело коронавирусом в Орле и области на 7 июня 2021 года, сколько выздоровело и скончалось.

Подтвердилось присутствие COVID-19 в организме еще у 45 орловцев. Суммарное количество заболевших приблизилось к 36 тысячам человек и составляет 35 978.

Выздоровело за минувший день и выписано с отрицательным тестом 39 орловцев. За все время наблюдения победили болезнь 34 185 орловцев.

Скончалось, по данным федеральной статистики, еще 3 жителей Орловской области. Все они лечились от коронавируса и не смогли справиться с последствиями инфекции. За время пандемии в регионе умерло 678 жителей, болевших COVID-19.

Напомним, что в Орловской области продлены ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Пока что до 30 июня включительно.