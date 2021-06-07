С Александровского моста в Орле снова похитили бронзовые таблички

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле с Александровского (Ленинского) моста снова пропали именные таблички. Выполненные из бронзы плитки неизвестные похитили на днях.

Пропажу именных табличек заметили прохожие. В правоохранительных органах уже ищут возможных воров, покусившихся на бронзовые знаки.

- По данному факту УМВД России по городу Орлу проводится проверка, - сообщила корреспонденту "Комсомолки" Олеся Лихобабина, и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Именные памятные таблички из бронзы на пешеходном мосту появились в честь лучших выпускников орловских школ, а также меценатов, помогавших с ремонтом моста. Время от времени находятся те, кто не прочь покуситься на бронзовые плитки. Так, в прошлом году их украл житель Свердловского района. Полицейским удалось его вычислить: мужчина хотел сдать таблички на металл, чтобы выручить денег.