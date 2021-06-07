Жителям Орловской области в 2021 году разрешат купаться в 38 местах

Пляж на Оке - одно из разрешенных мест отдыха на воде Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В этом году жителям Орловской области купаться разрешат в 38 местах. Это водоемы, которые оборудованы в соответствии с правилами безопасности и им дали зеленый свет сотрудники МЧС.

Во время купального сезона на территории региона пройдет профилактическая акция "Вода - безопасная территория". С 1 июня ее проводят спасатели с целью предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водоемах.

- Основными причинами гибели на воде являются купание в не оборудованных местах, неумение плавать, употребление спиртного, оставление детей без присмотра, нарушение правил безопасности, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Во время купального сезона спасатели проведут рейды, побеседуют с отдыхающими у воды, проконтролируют соблюдение всех норм водителями катеров и лодок. Орловцам, которые вздумали искупаться в запрещенных местах, грозит штраф.