За купание в запрещенных местах орловцев оштрафуют

Купаться в запретных местах не стоит не только из-за штрафов: это может быть опасно для жизни и здоровья. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Завтра, 1 июня, в Орле традиционно стартует сезон отдыха на воде. Хотя погода пока не располагает к купанию, официально пляжи прошли приемку и готовы принимать отдыхающих. А вот за купание в запрещенных местах орловцам и гостям региона светит штраф.

Об этом сообщили в городской мэрии. В Орле на купальный сезон-2021 разрешено плавать только в двух местах: это Ока в районе городского пляжа и озеро Светлая жизнь. Силикатный пруд, Ока в районе Разгрдаского парка и другие места - под запретом.

- За купание в не оборудованных местах нарушителям грозит денежный штраф в размере от 1000 до 3000 рублей, - отмечают в пресс-службе Администрации Орла.

Купаться в запретных местах не стоит не только из-за штрафов: это может быть опасно для жизни и здоровья.