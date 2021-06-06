«День 1418-й» 20 лет спустя: в Орле состоялась премьера спектакля «На счастье или на беду»

Спектакль «На счастье или на беду...» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В минувшую субботу, 5 июня, театр «Свободное пространство» вновь распахнул двери для зрителей в свой внутренний двор-колодец. Театралов ждала премьера спектакля «На счастье или на беду…» в постановке Сергея Пузырева и Татьяны Сагайдачной.

Спектакль «На счастье или на беду...» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Возвращение в старый дворик было неспроста. Любителям театрального искусства поведали, что же произошло с героями спектакля «День 1418-й» 20 лет спустя. Баба Маня, бойкая Клавдия и Степан, красавица Вероника и ее Костя и другие обитатели орловского двора продолжают жить бок-о-бок с друг другом, спорить, радоваться и грустить. У каждого жизнь сложилась по-своему, но неотделимо от соседей.

Спектакль «На счастье или на беду...» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Маховик времени то и дело отбрасывает зрителей в 1418 день – день первой встречи с героями и день, когда закончилась война. Вот знакомый патефон, вот тот же любимый стул бабы Мани. Война уже давно закончилась и во дворе подрастает новое поколение, но она все же периодически напоминает о себе.

Спектакль «На счастье или на беду...» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Спектакль «На счастье или на беду...» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Правда, нет уже боязни получить похоронку. Добавились другие повседневные заботы – дети, квартирный вопрос, подозрения в неверности. При этом искрометный юмор, знакомый орловский говорок, курьезные случаи и сами герои – невольно вызывают добрую улыбку, а иногда и заливистый смех.

Спектакль «На счастье или на беду...» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Один двор как одна большая семья, но почему же спектакль начинается с одного одинокого человека? Ответ на этот вопрос зритель найдет в театре.

Ближайший показ спектакля 6 и 9 июня.

Спектакль «На счастье или на беду...» в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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