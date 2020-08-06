Один день из жизни одного двора: в Орле состоялась премьера спектакля

Премьера спектакля "День 1418-й" в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В День города, 5 августа, орловцев ждало немало праздничных мероприятий и событий. Одним из них стала долгожданная премьера спектакля под открытым небом «День 1418-й».

Премьера спектакля "День 1418-й" в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Театр «Свободное пространство» открыл для зрителей свой внутренний двор-колодец, дав прочувствовать историю, которая легла в основу постановки, в живую и по-настоящему. Ведь она именно об этом – о жизни людей в маленьком орловском дворике, людей, которые годами живут бок о бок, болтают на лавочках, ругаются и мирятся, отмечают все вместе праздники.

Премьера спектакля "День 1418-й" в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Правда, в жизнь этого уютного домашнего пространства врывается война, которая по каждому ударяет по-своему: кто-то пошел в подполье, кто-то вернулся с войны инвалидом и запил, кто-то потерял всех родных. Но всех вновь объединяет 1418-й день – День, когда закончилась война.

Премьера спектакля "День 1418-й" в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

И все же спектакль в постановке Сергея Пузырева и Татьяны Сайгадачной не о войне, а о людях. Зрители сразу находят в нем с детства знакомых персонажей, начиная от самой досужей бабушки в подъезде, заканчивая самой обворожительной и задорной красавицей.

Премьера спектакля "День 1418-й" в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«День 1418-й» стал первым в новом проекте театра «И опять во дворе...».