В Орле пешеход-нарушитель оказался под колесами "Киа" и "Шкоды"

Пешеход нарушитель очутился под колесами сразу двух машин Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле пешеход, решивший перебежать проезжую часть в неположенном месте, очутился под колесами сразу двух автомобилей. ДТП случилось 3 июня в Маслозаводском переулке.

Подробности происшествия озвучили в региональной Госавтоинспекции. Молодой человек 20 лет переходил дорогу вне перехода. В этот момент по Маслозаводскому, со стороны переулка Пищевого в направлении Комсомольской улицы, ехала 33-летняя женщина за рулем кроссовера "Киа". Машина сбила юношу, и он упал прямо под колеса другой машины, двигавшейся в том же направлении "Шкоды" под управлением 31-летнего мужчины. В итоге пешеход чудом отделался легкими травмами и испугом.

- Молодой человек получил телесные повреждения,отпущен, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За вчерашний день на дорогах Орловской области полицейские зарегистрировали 11 ДТП. В трех из них пострадали люди. Так, во Мценске "КАМАЗ" протаранил пассажирский автобус "ПАЗ", два человека получили травмы.