Во Мценске в пассажирский автобус врезался "КАМАЗ", двое пострадали

Два пассажира автобуса пострадали Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Мценске Орловской области в пассажирский автобус врезался "КАМАЗ". Два человека пострадали.

ДТП случилось 3 июня около 11 утра. Автобус "ПАЗ", под управлением 48-летнего водителя, ехал по Орловской улице районного центра со стороны улицы Автомагистраль. В этот же момент во встечном направлении шел грузовик "КАМАЗ", за рулем которого был 54-летний мужчина. Он не совладал с управлением и выехал на встречку, где и столкнулся с автобусом.

Грузовик протаранил автобус на встречной полосе Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП, пассажиры автобуса, женщина 44 лет и женщина 66 лет, получили телесные повреждения, отпущены, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

К счастью, травмы оказались не очень тяжелыми Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Всего за прошлые сутки в регионе полицейские зафиксировали 11 ДТП, 3 из них - с пострадавшими.