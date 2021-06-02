Строительство Западного обхода Орла обсудили на Петербургском международном экономическом форуме

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Строительство Западного обхода Орла обсудили сегодня, 2 июня, на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Андрей Клычков встретился с потенциальными инвесторами - представителями крупной дорожно-строительной компании "АВТОБАН".

Переговоры орловский губернатор провел с генеральным директором ДСК "АВТОБАН" Алексеем Андреевым.

- На встрече обсуждались инвестиционные предложения Орловской области в рамках государственно-частного партнерства, в том числе возможность реализации на территории Орловской области инвестиционного проекта «Строительство Западного обхода города Орла», - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Весной 2021 года регион расторг ранее заключеный контракт на строительство Западного обхода из-за невыполненных ЗАО "Русская холдинговая компания" договорных обязательств. Пока Западный обход не построен грузовики, идущие со стороны Брянска, продолжают проезжать транзитом через город, нагружая дорогу.

Эта встреча далеко не единственная, которую орловская делегация проведет на ПМЭФ-2021. В основной деловой программе ПМЭФ-2021 более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.