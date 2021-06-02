Губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

Орловская делегация во главе с Андреем Клычковым участвует в ПМЭФ 2021

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во главе делегации региона принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. ПМЭФ-2021 проходит со 2 по 5 июня.

Форум проходит при участии и под патронатом Президента России. Главная тема в этом году - станет "Снова вместе. Экономика новой реальности". В основной деловой программе ПМЭФ-2021 более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки. У орловской делегации тоже очень насыщенная программа. Планами поделился губернатор.

- Сегодня заключаем соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с Рязанской областью и Удмуртской Республикой. Проведу переговоры с руководством группы компаний «АВТОБАН», тема: перспективы государственно-частного партнерства в строительстве Западного обхода города Орла и социально-ориентированные проекты в регионе, - написал Андрей Клычков в своем инстаграме.

Также глава Орловской области анонсировал встречу по созданию в Орловской области хаба "Яндекс.Маркет", и созданию многопрофилоьного кампуса. Будут заключены инвестсоглашения по размещению производственных локаций и созданию новых предприятий.