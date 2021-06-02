В Орле региональный оператор УК "Зеленая роща" мобилизовал все усилия для очистки проблемных мест от крупногабаритного мусора

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В частности, очищены площадки на улицах Гоголя, 1, Комсомольской, 64, Комсомольской, 342, Комсомольской, 338, Русанова, 47, Абрамова и Соколова 96, Царёв Брод (посёлок Зареченский), Черниговской и многих других.

По контейнерным площадкам, где накопилось большое количество строительных отходов, контролёры регионального оператора составляют акты осмотра и направляют требования в адрес собственников земельных участков о необходимости очистить территорию от строительных отходов.

Уважаемые жители, напоминаем, что в обязанности регионального оператора не входит вывоз строительного мусора, поскольку он не включен в норматив накопления и не учитывается при формировании тарифа.

Также поясняем основные причины масштабного возникновения проблемных площадок. В частности, это происходит из-за недостаточной инфраструктуры в сфере по обращению с отходами, которая требует модернизации. Существующие площадки не приспособлены для сбора крупногабаритных отходов. Уточняем, что КГО — это коммунальные отходы, габариты которых превышают 0,5 метра по высоте, длине или ширине: старая мебель, отслужившая бытовая техника, сантехника и другое. Такие отходы нуждаются в отдельном сборе и вывозе. Просим не смешивать их с бытовым мусором!

Свалки крупных отходов появляются быстро. Контролёры регионального оператора фиксируют новые скопления крупного мусора на уже убранных территориях. Информируем жителей о том, что вывоз КГО осуществляется специальной техникой 1 раз в неделю.

Также одной из причин быстрого захламления контейнерных площадок является незаконный сброс отходов на контейнерные площадки города. Отдел контроля регионального оператора регулярно выявляет такие нарушения. Недобросовестные юридические лица уклоняются от заключения договора с региональным оператором, и отказываются платить за вывоз мусора. При этом, отходы им необходимо куда-то девать, этим "куда-то", как мы видим, оказываются контейнерные площадки. Так называемые «серые перевозчики» машинами разгружают мусор на контейнерных площадках. В результате, в бункерах и контейнерах для ТКО оказываются куски шифера, доски, обломки бетона, шины и многое другое. Такую картину регулярно можно видеть на контейнерных площадках на улицах Лизы Чайкиной, Карьерной, 3, Городской, Царёв Брод и многих других.

Региональный оператор также ведёт работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, которые осуществляют складирование промышленных, строительных и иных отходов на контейнерные площадки для ТКО.

Уважаемые жители, информируем вам о том, как правильно избавиться от КГО. Прежде всего, их нельзя складировать в контейнеры и бункеры для ТКО. А следует размещать рядом с контейнерной площадкой, не с смешивая с бытовым мусором. Дело в том, что вывоз разных типов отходов осуществляют разной спецтехникой, потому что мусоровозы-прессовщики не могут справится с крупногабаритными предметами.