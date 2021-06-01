В затоне речных трамвайчиков в Орле начали вырезать один из теплоходов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В затоне речных трамвайчиков в Орле начали вырезать один из четырех теплоходов. Судно, пришедшее в полную негодность, демонтирует московская фирма. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ТПП города Орла.

Речь об утилизации оставшихся речных трамвайчиков пока не идет, однако и средств на их возвращение к работе тоже нет. Напомним, прогулочные теплоходы после 2013 года перестали выходить в регулярные рейсы, а последние пять лет они и вовсе мертвым грузом стоят в затоне.

Неоднократно звучали идеи о возрождении речного транспорта в Орле. Об этом говорил и губернатор Андрей Клычков, и теперь уже экс-руководитель ТТП Андрей Митин. Среди возможных вариантов были превращение одного из теплоходов в летнее кафе, ремонт и выход на Оку еще нескольких судов. Однако судя по всему, планам не суждено сбыться.

К слову, самому молодому речному трамвайчику Орла «Заря-182» уже 46 лет.