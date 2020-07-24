Прогулки по Оке и кафе на воде: в Орле хотят реанимировать речные трамвайчики

Прогулки по Оке на речных трамвайчиках более сорока лет радовали орловцев и были визитной карточкой города, но вот уже четыре года водный транспорт стоит мертвым грузом на Оке.

Практически ежегодно ситуацию с их будущим обсуждают то в городской администрации, то в областной, но все безрезультатно. Судна продолжают ветшать. Постепенно о теплоходах в народе уже стали забывать, пока зимой 2020 года губернатор Орловской области Андрей Клычков не напомнил о них в эфире радио «Серебряный дождь».

Так вернутся ли речные трамвайчики в Орел? Ответ на вопрос искала корреспондент «Комсомолки».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Орловский речной транспорт ведет свою историю еще с 1970 года. Тогда руководство города договорилось о приобретении в Московском речном пароходстве самого первого прогулочного суда и уже весной 1971-го теплоход М-21 «Москвич» своих ходом добрался до Орла.

Этим летом орловцы точно не смогут покататься на речных трамвайчикахФото: Ольга СУПОНЕВА

Сначала речные трамвайчики хотели сделать обычным общественным транспортом. Так они и оказались в ведении трамвайно-троллейбусного предприятия. Однако большого пассажиропотока на судах не было, и постепенно они стали использоваться для прогулок и экскурсий, а идея с общественным транспортом ушла в прошлое.

Проблемы с прогулочными теплоходами начались в Орле после 2013 года, когда поменялись технические требования к суднам, перевозящим пассажиров. Трагическая история крушения судна «Булгария» докатилась и до наших краев. Тогда требовалось провести полную экспертизу и устранить накопившиеся за долгие годы эксплуатации проблемы, но денег в бюджете МУП «ТТП» не оказалось.

Так со временем все речные трамвайчики оказались в затоне, ждать своего часа. Дождались не все.

И СНОВА В БОЙ ИЛИ ОТБОЙ?

Отремонтировать теплоходы оказалось для ТТП непосильной задачей. К тому моменту оно уже успело накопить множество долгов и содержание на балансе речного транспорта добавляло отдельную и немалую статью расходов. Неоднократно звучали предложения вообще продать их.

Вернутся ли речные трамвайчики в Орел?Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сейчас тема вновь встала на повестку дня. Вот что рассказал нам новый директор предприятия Андрей Митин.

Этим летом орловцы точно не смогут покататься на речных трамвайчиках. Они все еще в затоне и им все еще нужен ремонт. Правда специалисты уже провели обследование технического состояния судов, начали готовить план их реанимации и презентовали свои идеи губернатору области.

Андрей Митин: "В настоящее время мы проводим консультации для того, чтобы запустить речные трамвайчики в следующем году"

- В настоящее время мы проводим консультации для того, чтобы их запустить в следующем году. Теплоходы должны пройти экспертизу, которую проведут московские специалисты. На каждое из четырех судов потребуется около 150 тысяч рублей, а в общей сумме порядка 600 тысяч. Сложность еще и в том, что их нужно поднять над водой и обследовать днище. Для этого требуется 50-тонный кран. В Орле такого оборудования нет, но его мы уже ориентировочно знаем, где взять. В течение полугода планируем оформить всю необходимую документацию. Сделать все можно, невозможного ничего нет. Да, я думаю, мы сможем снова запустить работу теплоходов, - пояснил Андрей Николаевич.

Кроме того, в МУП «ТТП» рассматривают возможность превратить один из речных трамвайчиков в летнее кафе. Для этого, по предварительной оценке, нужно полтора миллиона рублей.

Вот уже несколько лет теплоходы стоят в затонеФото: Ольга СУПОНЕВА

- Для нас главное, чтобы была соблюдена безопасность. Поэтому сейчас нужно проведение экспертизы и вердикт специалистов. Но от себя скажу, что мы будем делать все возможное, чтобы порадовать жителей города в 2021 году, - добавил собеседник.

Однако вопрос остается открытым. Сможет ли получить предприятие финансовую поддержку на экспертизу и ремонт пока неизвестно.

«КП» следит за развитием ситуации.

СПРАВОЧНО

Сейчас на балансе у ТТП четыре теплохода. Это Судна «М-251» и «М-257» (1957 года постройки), судно «М-21» (1949 года постройки) и самый молодой речной трамвайчик «Заря – 182» (1975 года постройки).

Речные трамвайчики в Орле. По данным ТТП на 2020 год

Речные трамвайчики в Орле (по данным ТТП на 2020 год)