Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2021 году в Орле может состояться Велодень. Праздник для всех любителей вело-транспорта запланирован, предварительно, на август.

Об этом 1 июня сообщили организаторы Велодня в официальной группе мероприятия вконтакте.

- Друзья, мы планируем провести праздник для любителей велоспорта в августе 2021 года. С нетерпением ждем встречи, - гласит сообщение.

Конкретные даты пока не называются, многое зависит от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В 2020 году из-за пандемии Велодень в Орле не проходил. Годами ранее мероприятие собирало все больше и больше любителей велоспорта. Так, в 2019 году к Велодню присоединилось больше двух тысяч человек.