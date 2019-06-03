Больше двух тысяч человек собрал Велодень в Орле

В первое воскресенье лета, 2 июня, Орел присоединился к акции Велодень-2019. В этом году под ее эгидой собралось больше двух тысяч любителей покрутить педали.

Велодень в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Нынешний год стал восьмым по счету, когда в Орле собираются велосипедисты: профессионалы и любители, взрослые и дети, жители Орловщины и других регионов. С каждым годом количество участников акции растет, набирает в регионе обороты и велодвижение.

Велодень в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Помимо массового заезда Велодень собрал в себе конкурсную программу с призами: участники проверили свое мастерство владения двухколесным транспортом, а также проявили креатив в конкурсе костюмов.

Велодень в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Не обошел праздник стороной и глава региона Андрей Клычков.

- Радует, что с каждым годом – всё больше сторонников здорового образа жизни, и наша задача – сформировать всю необходимую инфраструктуру для тех, кто не на словах, а на деле выбирает активный образ жизни для себя и своих детей. Непередаваемая энергетика, задор, позитив! – отметил губернатор.

Велодень в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

СПРАВКА «КП»

«Велодень» - неофициальный праздник, который отмечают велосипедисты России и стран СНГ в конце мая. Мероприятие организуется на общественных началах. Участники Велодня выступают за безопасность и взаимное уважение на дорогах, создание велосипедной инфраструктуры в городской среде.

В России Велодень впервые прошел в 2011 году в городе Курске. Город Орел присоединился к празднованию в 2012 году.

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