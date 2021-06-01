Маленькую орловчанку, на которую упал каменный забор, навестили следователи

Девочке передали подарки и сладости. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Орловские следователи навестили девочку, на которую обрушился каменный забор. Восьмилетнюю горожанку представители СК посетили в день защиты детей.

ЧП с участием юной жительницы Орла случилось 13 мая. Тогда, на Карачевской улице, рухнуло ограждение. Обломки попали прямо на маленькую прохожую. Ребенок не только пострадал физически, но и сильно испугался.

Малышка на лечении

- Все произошло неожиданно, дочка была в шоке и очень сильно перепугалась. В больнице нам сообщили о переломе правой ноги, наложили гипс. Сейчас вот сидим, ждем, когда нам привезут костыли и домой поедем, - рассказала "Комсомолке" Елена, мама пострадавшей девочки.

Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по статье "Халатность". Сегодня они навестили маленькую пострадавшую.

- Офицеры следственного управления передали ребенку подарки, которым она очень обрадовалась, и пожелали скорейшего выздоровления. В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенного в отношении ребенка преступления, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.