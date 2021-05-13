«Испуг был таким же сильным, как и боль»: в Орле на восьмилетнюю девочку обрушился каменный забор

В Орле на восьмилетнюю девочку обрушился каменный забор Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня в восемь часов утра, 13 мая, в Заводском районе Орла на Караческой улице произошло ЧП. На восьмилетнюю девочку обрушился каменный забор, когда она шла в школу №2.

Ребенок попала под завал, получила травмы. С места происшествия на скорой помощи девочку доставили в больницу. Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось пообщаться с мамой девочки и выяснить, как все произошло.

С места происшествия девочку доставили в больницу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Все произошло неожиданно, дочка была в шоке и очень сильно перепугалась. В больнице нам сообщили о переломе правой ноги, наложили гипс. Сейчас вот сидим, ждем, когда нам привезут костыли и домой поедем, - рассказала Елена, мама пострадавшей девочки.

Ребенок учится во втором классе, в самом разгаре проверочные работы. В школе уже в курсе случившегося, предложили сдавать контрольные в августе, накануне нового учебного года.

- Дочка у меня отличница, учится на одни пятерки. Мы сейчас не знаем как быть. За лето многое может забыться, не хотим от программы отставать. Хотим все-таки хотя бы проверочные как положено сдать, а все остальные занятия теперь точно дистанционно придется проходить. Ребенок сильно переживает из-за всего этого, - пояснила «КП-Орел» Елена.

Обрушившейся забор уже разобрали Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тем временем на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры. В настоящее время стало известно, что по результатам прокурорской проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицами, ответственными за состояние забора.

на месте происшествия ведутся следственные действия. Фото: СУ СК России по Орловской области

- Прокуратура направила материал проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. На их основании территориальным органом СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре области, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.

Как пояснили «Комсомолке» в Следственном комитете, в настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

По факту травмирования девочки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

- Ведутся осмотры места происшествия, предметов, документов, допросы очевидцев, изымаются необходимые следствию вещественные доказательства и проходят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщил «КП-Орел» Александр Коргин, и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

«КП» следит за развитием ситуации.