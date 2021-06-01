В Орловскую область приедут работать учителя из Курска, Челябинска и Перми

В 2021 году в деревни Орловкой области приедут учить детей приедут учителя из Курской и Челябинской областей, а также Пермского края. Девять педагогов стали победителя конкурсного отбора по программе «Земский учитель».

Напомним, учителя, решившие переехать на работу в сельскую местность, получат «подъемные» - один миллион рублей. В настоящее время вакантными остаются девять рабочих мест. До 14 июня 2021 года по ним организовали дополнительный набор.

- К участию в конкурсе приглашаются педагоги в возрасте до 55 лет, готовые переехать работать в села и малые города с населением менее 50 тысяч человек, - пояснила руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова 1 июня в ходе онлайн-брифинга со СМИ.

Отметим, в 2020 году штат орловских педагогов пополнили 19 учителей из Курской, Тульской, Саратовской, Смоленской, Воронежской областей, Алтая и Краснодара.

Заявки на участие в программе принимаются до 14 июня по электронной почте ooiro@yandex.ru с пометкой «Конкурсный отбор – Земский учитель» или по адресу: 302030, Орловская область, Орел, ул. Герцена, 19, кабинет №36.

Уточнить информацию можно в Институте развития образования Орловской области по телефону: +7 (486) 255-08-83.