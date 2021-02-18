Орловские учителя не стали участвовать в проекте «Земский учитель» в 2020 году Фото: Архив "КП"

Сегодня, 18 февраля, в Орле прошло заседание профильного комитета обсовета по образованию. Одной из самых обсуждаемых тем стала проблема реализации проекта «Земский учитель» в Орловской области.

Напомним, регион присоединился к федеральному проекту с 1 января 2020. Педагогам, которые решили переселиться и работать сельской местности, пообещали по одному миллиону рублей.

В рамках проекта в 2020 году оказались вакантными 20 рабочих мест в 7 районах области. Как сообщила руководитель регионального Департамента образования Татьяна Крымова, все вакансии были закрыты. Учителя приехали работать в села и получили по 1 миллиону рублей.

Однако орловские учителя заявок на участие не подали. Учить детей в орловскую глубинку приехали специалисты из Курской, Тульской, Воронежской областей, Алтая и Красноярска.

- Дело в том, что по условиям проекта педагог должен переехать из одного муниципалитета в другой. Минимум на 50 километров. Конечно, в рамках области можно переехать из района в район, но наши педагоги не заявились, - пояснила Татьяна Крымова.

Учителям, решившимся на переезд, предстоит отработать в сельской местности не менее пяти лет. В этом году по проекту «Земский учитель» планируется закрыть еще 18 вакансий.