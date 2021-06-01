Андрей Клычков о площади Жукова в Орле: «Будем реконструировать в этом году» Фото: Архив "КП"

В понедельник, 31 мая, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел традиционный прямой эфир. Сделал он это не из рабочего кабинета, а из Москвы с Ленинградского вокзала.

Перед продолжением командировки глава региона решил прояснить ситуацию с площадью Жукова в Орле. Накануне СМИ сообщили о том, что цирк «Триумф», покинувший ее территорию, оставил после себя горы мусора. Площадь должны привести в порядок до конца недели.

Что касается благоустройства, то его могут начать даже раньше запланированного срока.

- Проект благоустройства площади Жукова выиграл конкурс Минстроя. Поэтому скорее всего мы не будем ждать 2022 года и будем реконструировать ее в этом году, - рассказал Андрей Клычков.

Напомним, согласно утвержденному плану, основную часть площади Маршала Жукова займет парковка на 174 машиноместа. Около пересечения улиц Тургенева и Лескова появится сквер, с бюстом маршала Георгия Жукова.

Сквер отделят от парковки кустарником и лавочками. Здесь же установят светильники.