На площади Жукова в Орле появится сквер, бюст полководца и парковка

На площадь Жукова в Орле появится сквер, бюст полководца и парковка. Фото: пресс-служба города

В Орле готовятся к масштабным работам по благоустройству площади Жукова. Сегодня, 10 марта, проект предстоящих в 2021 году работ представили губернатор Андрею Клычкову и мэру Юрию Парахину.

Согласно утвержденному плану, основную часть площади Маршала Жукова займет парковка на 174 машиноместа. Около пересечения улиц Тургенева и Лескова появится сквер, с бюстом маршала Георгия Жукова. На покупку монумента более 500 тысяч рублей выделили депутаты Орловского областного Совета. С 2019 года бюст находится на хранении.

Сквер отделят от парковки кустарником и лавочками. Здесь же установят светильники.

Проект благоустройства площади Жукова в Орле. Фото: пресс-служба администрации города

- Для безопасности жителей на пересечении улиц Тургенева и Лескова установят светофор. На парковке будут установлены 15 мачтовых светильников. Общая площадь благоустройства составит порядка 11 тыс. кв. метров плиточного покрытия и 4 тыс. кв. метров озеленения, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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