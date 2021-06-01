Орловские школы обнесут заборами и установят в них сигнализацию

Меры безопасности усилят Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области школы обнесут заборами и установят в них сигнализацию. Об этом сообщила Татьяна Крымова, руководители департамента образования региона, во время онлайн-брифинга с журналистами 1 июня.

Решение усилить меры безопасности в образовательных организациях принято местными властями после трагических событий в Казани: 11 мая бывший выпускник школы открыл огонь в здании, несколько человек погибли. Как отметила сегодня Татьяна Крымова, сейчас в школах имеются тревожные кнопки, которые в случае ЧП помогут вызвать силовиков. При этом в сельской местности не все школы имеют, банально, заборы.

- При наличии средств эти работы будут проведены. Уже начали заключать договора на установку систем охранной сигнализации, которые реагируют на несанкционированное проникновение, - отметила чиновница.