Меры безопасности в учебных учреждениях Орловской области усилят

В школах региона усилят меры безопасности Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области усилят меры безопасности в школах и других учебных учреждениях. Об этом шла речь на внеочередном заседании антитеррористической комиссии сегодня, 21 мая.

Заседание прошло после страшных событий в Казани 11 мая, когда бывший выпускник учебного учреждения открыл стрельбу. Погибло несколько человек. В регионе после этого прошли проверки защищенности школ.

- Губернатором был дан целый ряд поручений, которые призваны усилить меры безопасности, повысить защищенность образовательных организаций от угроз криминального и террористического характера, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.