Выпускные-2021 в Орловской области пройдут 25 и 26 июня

В этом году масштабных празднований не будет из-за коронавируса Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области выпускные вечера-2021 пройдут 25 и 26 июня. Об этом сообщила Татьяна Крымова, руководитель областного департамента образования, во время онлайн-брифинга с журналистами 1 июня.

В этом году масштабных праздников не будет, все из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Аттестаты вчерашним школьникам вручат по классам.

- Обязательным условием проведения праздничных линеек будет использование средств индивидуальной защиты, а также соблюдение социальной дистанции, - пояснила Татьяна Крымова.

Напомним, в Орловской области до 30 июня 2021 года включительно продлен режим ограничений по COVID-19. Массовые мероприятия с большим скоплением людей остаются под запретом.