В Орле начался ремонт Маслозаводского переулка

Фото из инстаграма мэра Орла Юрия Парахина

В Орле начался 1 июня начался ремонт Маслозаводского переулка. Разбитую дорогу полностью должны привести в порядок к 31 июля.

О старте дорожных работ сообщил мэр Юрий Парахин в своем инстаграм-аккаунте. Снимать старый асфальт и строить новую дорогую рабочие будут в ночное время, днем Маслозаводской будет открыт для движения. Но с оговоркой.

- Единственная сложность — для приведения в нормативное состояние высотных отметок автодороги в районе железнодорожного переезда нам придется на 2 суток закрыть движение на участке до Пищевого переулка. О сроках будет известно чуть позже, я обязательно сообщу, - сообщил мэр в соцсетях.

Как ранее сообщала администрация Орла, в ходе ремонта переулка впервые будет применена новая для облцентра технология - метод холодной регенерации. Общая стоимость работ составляет почти 93 миллиона рублей. Подрядчик – фирма «ДорСтрой57».