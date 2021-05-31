В Маслозаводском переулке Орла организуют реверсивное движение
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Во вторник, 1 июня, в Заводском районе Орла стартует капитальный ремонт Маслозаводского переулка. На время проведения работ здесь организуют реверсивное движение.
О предстоящем ремонте сегодня, 31 мая, на аппаратном совещании в областной администрации рассказал мэр Орла Юрий Парахин. По словам главы города, основные работы будут проходить в ночное время.
- В дневное время планируются работы по установке бортового камня и обустройству тротуаров, что не должно существенно повлиять на качество движения автотранспорта, - пояснил Юрий Парахин.
Отметим, как ранее сообщала администрация Орла, в ходе ремонта переулка впервые будет применена новая для облцентра технология - метод холодной регенерации. Общая стоимость работ составляет почти 93 миллиона рублей. Подрядчик – фирма «ДорСтрой57».
У вас есть важная и интересная новость?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39