В Маслозаводском переулке Орла организуют реверсивное движение Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во вторник, 1 июня, в Заводском районе Орла стартует капитальный ремонт Маслозаводского переулка. На время проведения работ здесь организуют реверсивное движение.

О предстоящем ремонте сегодня, 31 мая, на аппаратном совещании в областной администрации рассказал мэр Орла Юрий Парахин. По словам главы города, основные работы будут проходить в ночное время.

- В дневное время планируются работы по установке бортового камня и обустройству тротуаров, что не должно существенно повлиять на качество движения автотранспорта, - пояснил Юрий Парахин.

Отметим, как ранее сообщала администрация Орла, в ходе ремонта переулка впервые будет применена новая для облцентра технология - метод холодной регенерации. Общая стоимость работ составляет почти 93 миллиона рублей. Подрядчик – фирма «ДорСтрой57».

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