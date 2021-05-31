В Орле «Свободное пространство» представит новый спектакль в театральном дворике Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже в грядущие выходные орловских театралов ждет новый спектакль от «Свободного пространства». Причем зрителей ждут не в театральном зале, а во внутреннем дворике.

Спектакль «На счастье или на беду...» в постановке Сергея Пузырева и Татьяны Сагайдачной пройдет под открытым небом. Зрителям обещают рассказать историю длиною в целую жизнь, погрузить в воспоминания о собственном дворике детства.

- Иногда, в стремительно меняющимся мире мы чувствуем, что теряем себя. Ах, если бы можно было повернуть время вспять!.. может быть в том дворе, мы стали бы лучше понимать себя. Если твой путь привел тебя в тупик, стоит вернуться в начало, - гласит спектакль.

В постановке задействованы актеры Нонна Исаева, Андрей Григорьев, Елена Симонова, Валентин Тюрин, Станислав Иванов, Владимир Козловский и многие другие.

КОГДА? ГДЕ?

Премьера спектакля состоится 5 июня в 18.00. Также ближайшие показы 6 и 9 июня.

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