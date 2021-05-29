В парке Победы Орла заложили камень будущей часовни

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В парке Победы Орла заложили первый камень православной часовни. Пятиметровое сооружение из черного мрамора появится здесь в рамках всероссийской благотворительной программы "Молчаливое эхо войны".

Программу поддерживает Минобороны и ФСБ России. Орловская область тоже присоединилась к ней: больше 10 лет в разных регионах страны сооружаются мемориальные православные часовни в память о павших и пропавших без вести воинах Великой Отечественной войны.

Церемонию закладки камня посетили первые лица города и области, представители силовых структур. Чин освещения провел Митрополит Орловский и Болховский Тихон.

- Участники мероприятия почтили память тех, чьи судьбы перечеркнула война минутой молчания. По завершению митинга собравшиеся возложили цветы к основанию мемориальной часовни, - рассказали в пресс-службе Орловского облсовета.

Открытие часовни запланировано на 22 июня.