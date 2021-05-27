Купальному сезону быть: в Орле состоялась приемка озера Светлая жизнь

Фото: пресс-служба Администрации Орла

В Орле состоялась приемка озера Светлая жизнь. Пляжу и водоему сотрудники МЧС дали зеленый свет: купаться и отдыхать здесь со стартом сезона будет можно.

Ранее озеро и пляж подготовили к грядущему сезону отдыха у воды. Светлую жизнь наполнили водой из Оки, завезли свежий песок, покрасили инвентарь. В самом озере установлены буйки и отгорожена зона для купания детей, есть информационные стенды, спасательные круг. Есть тревожные кнопки для вызова спасателей.

- Купальный сезон официально стартует уже 1 июня. До его начала управление Роспотребнадзора по Орловской области проведет мониторинг проб воды из реки Ока и озера Светлая жизнь и определит их соответствие санитарным требованиям. По результатам анализа станет известно, можно ли отдыхающим плескаться в водоемах или лучше отдохнуть на берегу, - пояснили в пресс-службе Администрации Орла.

Напомним, что в Орле есть только два водоема, в которых можно искупаться: это, собственно Светлая жизнь, и река Ока (центральный пляж возле городского парка).