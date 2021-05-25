Пляж на Оке в Орле прошел приемку и готов к купальному сезону

Пляжу на Оке спасатели дали зеленый свет Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле специалисты МЧС дали зеленый свет пляжу на реке Оке в районе городского парка. Место отдыха прошло приемку, официально купальный сезон стартует с 1 июня 2021.

Во время приемки спасатели смотрели оборудован ли пляж всем необходимым и соответствует ли вообще место правилам безопасности.

- Инспекторы ГИМС проверили наличие и укомплектованность спасательного поста, обозначение границы заплыва, в том числе детской купальни, наличие профилактических стендов, связи с медицинскими, спасательными, надзорными, правоохранительными органами, - рассказали о приемке пляжа "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Пляж на Оке - одно из двух официально разрешенных мест для отдыха на воде в Орле. Второй на озере Светлая жизнь. Купаться в районе Разградского парка или в Силикатном пруду запрещено.