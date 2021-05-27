Пчелы массово погибли на пасеке в Болховском районе. Фото: Управление ветеринарии Орловской области

В Орловской области зафиксирован случай массовой смерти пчел. Теперь специалистам предстоит выяснить, от чего погиб рой.

Печальный факт смерти этих полезных насекомых случился в Болховском районе. Об этом сообщили в региональном Управлении ветеринарии. На место происшествия выехала комиссия состоящая из специалистов ветеринарии, представителей департамента сельского хозяйства, местной администрации, специалистов станции по борьбе с болезнями животных.

- В ходе выезда проведено обследование пасек, отобраны пробы погибших пчел для исследования в лаборатории с целью исключения отравления и заразных заболеваний, - рассказали в Управлении ветеринарии Орловской области.

Ранее пасечников предупреждали о том, что пчелы могут массово погибнуть из-за распыляемых аграриями на полях пестицидах. Однако в данном случае причину смерти пчел еще предстоит установить.