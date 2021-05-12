В Орловской области пчелам может грозить опасность

В Орловской области пасечников предупредили о возможной опасности, грозящей пчелам Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области пасечников предупредили о возможной опасности, грозящей пчелам. Аграрии распыляют на полях пестициды и насекомые, прилетевшие на обработанные химикатами земельные угодья, могут отравиться.

Алгоритм действий для пчеловодов на период распыления ядов напомнили в областном Управлении ветеринарии. В случае, если пасечник заподозрил отравление у пчел, необходимо написать заявление в районную ветеринарную службу, потом нужно обратиться в местную администрацию, чтобы была создана специальная комиссия. Она отберет павших насекомых, их исследуют. Исследуют также и образцы растений с полей, на которых предположительно отравились пчелы. Будет осмотрена и сама пасека, и место гибели.

Материалы на экспертизу нужно доставить в течение суток, доставку оплачивает сам пасечник. Подробную информацию можно получить в региональном Управлении ветеринарии.

Пару лет назад в Орловской области фиксировалась массовая гибель пчел из-за отравления их ядохимикатами на полях. Было возбуждено несколько уголовных дел.