Массовая гибель пчел: в Орловской области возбуждено еще одно уголовное дело
В Орловской области возбуждено еще одно уголовное дело о массовой гибели пчел. Это первый случай в России, когда в смерть насекомых будут разбираться следователи.
Местные пчеловоды с начала лета стали жаловаться на гибель сотни пчелосемей. Вымирали целые пасеки. По предварительным данным, из-за ядовитых пестицидов и химикатов, которыми аграрии обрабатывают посевы, пчелы стали массово умирать. Причем подобная ситуация наблюдается не только на Орловщине, но и в других регионах страны.
Первое уголовное дело следователи завели накануне по редкой статье Уголовного Кодекса: нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.
Фигурантом его стала сельскохозяйственная организация, которая правила эти грубо нарушила. Из-за ядов в Корсаковском районе погибли триста пчелосемей. Еще одно уголовное дело возбуждено по той же статье, фигурантом стало уже другое предприятие.
- По данным следствия, в июне 2019 года в Малоархангельском районе Орловской области работники организации провели обработку полей с произрастающими на них растениями цветущей горчицы, применив химическое вещество, не уведомив о своих действиях владельцев пасек, имеющих пчел. В результате чего наступила гибель 286 пчелосемей, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
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Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося. В том числе, предстоит посчитать и сумму ущерба, которую нанесли аграрии пчеловодом.
«КП» следит за ходом следствия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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