Массовая гибель пчел: в Орловской области возбуждено еще одно уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-25T15:55:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области возбуждено еще одно уголовное дело о массовой гибели пчел. Это первый случай в России, когда в смерть насекомых будут разбираться следователи.

Местные пчеловоды с начала лета стали жаловаться на гибель сотни пчелосемей. Вымирали целые пасеки. По предварительным данным, из-за ядовитых пестицидов и химикатов, которыми аграрии обрабатывают посевы, пчелы стали массово умирать. Причем подобная ситуация наблюдается не только на Орловщине, но и в других регионах страны.

Первое уголовное дело следователи завели накануне по редкой статье Уголовного Кодекса: нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.

Фигурантом его стала сельскохозяйственная организация, которая правила эти грубо нарушила. Из-за ядов в Корсаковском районе погибли триста пчелосемей. Еще одно уголовное дело возбуждено по той же статье, фигурантом стало уже другое предприятие.

- По данным следствия, в июне 2019 года в Малоархангельском районе Орловской области работники организации провели обработку полей с произрастающими на них растениями цветущей горчицы, применив химическое вещество, не уведомив о своих действиях владельцев пасек, имеющих пчел. В результате чего наступила гибель 286 пчелосемей, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.orel.kp.ru/video/embed/719729" frameborder="0"></iframe> Пророчество Ванги про гибель пчел сбывается.Трудолюбивые насекомые гибнут в России и по всему миру, как и предсказывала болгарская прорицательница

Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося. В том числе, предстоит посчитать и сумму ущерба, которую нанесли аграрии пчеловодом.

«КП» следит за ходом следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU