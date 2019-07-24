2019-07-24T19:03:19+03:00
Происшествия

Массовая гибель пчел в Орловской области стала поводом для уголовного дела

Триста семей насекомых погибли на пасеке в Корсаковском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Погибли триста пчелосемейПогибли триста пчелосемейФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области массовая гибель пчел стала поводом для уголовного дела. Вымерла целая пасека: в Корсаковском районе погибло триста семей насекомых.

На погибающих пчел в нынешнем аграрном сезоне жаловался далеко не один орловский пасечник. Грешили заводчики на фермеров: мол, травят обрабатывают всякими опасными химикатами поля, а ни в чем не повинные пчелы от этого гибнут. Информацию эту «КП» подтвердил и собственный источник знакомый с ситуацией: из-за погодных условий орловские поля оккупировал редкий паразит, поэтому применять химикаты фермерам приходится усиленно, чтобы спасти урожай.

За ситуацией контроль установили профильные ведомства и департаменты, но, как оказалось, за всем не уследить.

- По версии следствия, пчелы погибли в результате нарушения сельхозорганизацией правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы, так как работниками предприятия не были приняты своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Дело возбуждено по статье 249 УК РФ: нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Пока следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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