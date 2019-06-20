СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-20T13:22:29+03:00

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В июне в Орловской области участились случаи гибели пчел из-за обработки полей ядохимикатами. Напомним, год назад подобный случай массовой гибели пчел на пасеке в Орловском районе закончился взысканием с мценской агрофирмы почти 250 тысяч рублей ущерба в пользу пострадавшего пчеловода.

- Пасека должна быть обязательно зарегистрирована в бюджетном учреждении ветеринарии Орловской области по месту нахождения. При подозрении на отравление пчел владелец обязан поставить в известность специалистов, после чего будет создана комиссия, которая выяснит причину их гибели и установит виновных, - сообщили «КП» в Управлении ветеринарии Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU