Жителям Бетонного переулка Орла вернули газ

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле вернули газ жителям многоквартирных домов в Бетонном переулке. Им несколько дней пришлось сидеть без голубого топлива из-за аварии: на газовые сети рухнула бетоносмесительная станция.

Аварийные работы велись несколько дней. Сперва рабочие расчищали завалы, потом газовщики вырезали и варили новый участок сети.

- Бригады смонтировали новый участок газопровода и провели опрессовку, а утром 21 мая началось подключение домов. Аварию удалось локализовать меньше, чем за 3 дня, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Авария произошла вечером 18 мая. Топливо перекрыли в 9 многоэтажках, в которых живет примерно 1,8 тысячи человек.