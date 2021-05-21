В Орле из-за рухнувшей бетонной станции без газа сидят почти 2 тысячи человек

Фото из инстаграма мэра Орла Юрия Парахина Фото: соцсети

В Орле из-за аварии без газа остались почти две тысячи человек: в Бетонном переулке обрушилась бетоносмесительная станция. Сейчас идут аварийный работы, ресурс должен вернуться в дома 21 мая.

Газ после аварии, которая произошла вечером 18 мая. Из-за того, что станция рухнула на газовые сети, топливо перекрыли в 9 многоэтажках, в которых живет примерно 1,8 тысячи человек. О том, как продвигаются работы по устранению последствий ЧП рассказал мэр Орла Юрий Парахин в инстаграме. Как оказалось, собственник два дня расчищал площадку от завалов, и только вчера специалисты газовой службы смогли добраться до труб. Поврежденный участок, длиной 11 метров, пришлось срезать и заменить.

- Завтра в первой половине дня начнется подключение домов, которые обслуживает по переулку Бетонному, 3, 12, 17 и 18, во второй половине дня – дома по Бетонному, 4, 7, 9, 11 и 13. Ситуация на моем личном контроле, - написал глава города.