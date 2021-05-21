Губернатор Орловской области: «Вот Илон Маск ищет место для строительства завода «Тесла», мы его приглашаем к нам, на Орловщину!»

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Деловую инициативу APICI (Associazione per la Promozione Internazionale della Cultura Italiana) и Корпорации поддержал губернатор Орловской области Андрей Клычков и подчеркнул это в своем приветственном слове: «Работа по привлечению инвестиций, поиску новых бизнес-партнеров, новых перспективных направлений взаимодействия, улучшение делового климата и инвестиционной привлекательности области – всё это приоритетные направления нашей экономической политики, международного и межрегионального сотрудничества. За последние три года мы серьезно улучшили свои показатели в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации. Но задач впереди еще немало.

Особенно с учетом жесткой конкуренции за инвестиции. Корпорация является главным региональным институтом развития и главным оператором по созданию инфраструктуры индустриальных парков и инвестиционных площадок Орловской области. Должен отметить, что она начинает работать более продуктивно, интенсивно и «наступательно». И мы вправе рассчитывать на соответствующую ощутимую отдачу от реализации новых инициатив.

В Орловской области вам гарантирована вся возможная поддержка. Наш регион находится в самом центре центральной России, всего в 350 км от Москвы, вокруг нас проживает 50 млн людей в радиусе 500 км. Это позволяет рассматривать Орел как оптимальную логистическую точку для развития инвестиционных проектов. Вот Илон Маск ищет место для строительства завода «Тесла». Мы его приглашаем к нам, на Орловщину!»

Участников церемонии подписания соглашения по видеосвязи приветствовал президент APICI Джанлука Сторнелли: «Спасибо, Андрей Евгеньевич, со своей стороны заверяю вас в максимальной заинтересованности в выполнении нашего соглашения, целью которого является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на реализацию инвестиционных проектов на территории Орловской области. В том числе реализацию стратегического плана межрегионального сотрудничества «Два орла», предполагающего наряду с экономической программой культурный и научный обмен, мероприятия по развитию туристического бизнеса и другое.

Подробнее об инвестиционных проектах в рамках подписанного сегодня соглашения рассказал Артур Тоноян, генеральный директор APICI по связям с зарубежными странами: «В ближайшее время мы с нашими итальянскими партнерами собираемся заключить два инвестиционных соглашения в регионе. Это проекты по производству продуктов питания, в частности, итальянской пасты, а также по производству керамической посуды. Кроме того, с конца июня - начала июля мы начнем и другие бизнес-миссии в регионе, запланирован визит нескольких делегаций с различными инвестпроектами. Это, безусловно, даст новый импульс развитию делового туризма в Орловской области».

Он подчеркнул, что современные итальянские технологии и инженерия в области защиты окружающей среды являются передовыми и в полной мере обеспечат экологичность новых производств. Он привел в пример успешно работающее в Орловской области предприятие «Керама Марацци» и сказал, что керамическую посуду итальянцы намерены делать из орловских материалов. Как уточнил Артур Тоноян, первоначальная сумма инвестиций в эти два завода составит около 10 миллионов евро.

Генеральный директор Корпорации развития Орловской области Николай Шин подтвердил, что в особой экономической зоне все готово для реализации инвестпроектов, предлагаемых итальянскими партнерами. И предложил в ближайшее время, после приезда итальянской делегации в Орлое приступить к проектным работам.