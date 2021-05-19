Жителям Орла разрешат купаться только в двух местах

В Орле продолжается подготовка к купальному сезону Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жителям Орла в 2021 году вновь разрешат купаться только в двух местах. Силикатный пруд и Ока в районе Разградского парка - под запретом.

Официально разрешенными местами для купания остаются озеро Светлая жизнь и Ока в районе городского парка. Сейчас здесь продолжается подготовка пляжей, им предстоит пройти приемку на следующей неделе. Оборудования новых мест для заплывов орловцам в этом году вновь ждать не приходится.

- Чтобы горожане и гости Орла могли отдыхать без тревог и опасений, на пляжах будут работать спасатели. Чтобы отдыхающие не употребляли принесенный с собой алкоголь и таким образом не подвергали свою жизнь опасности, на пляжах наравне со спасателями будут дежурить сотрудники МВД, - рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

Как уже сообщала "Комсомолка" ранее, сейчас идет оборудование пляжей. Обойдется оно примерно в 2,5 миллиона рублей.