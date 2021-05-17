Пляжи Орла подготовят к купальному сезону за 2,5 миллиона рублей

В Орле началась подготовка к купальному сезону Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле и области началась подготовка к купальному сезону. Сейчас в порядок приводят главные городские пляжи - на озере Светлая жизнь и реке Оке.

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Власти заключили несколько контрактов на общую сумму около 2,5 млн рублей. За эти деньги будет проведена следующая работа. На пляж озера Светлая жизнь привезут свежий песок и проведут планировку места отдыха, обустроят купальню, установят буйки, обновят краску на скамейках и "грибках", наведут порядок в туалетах. Также на озере организуют купальню для детей. Также в озеро уже подкачивают воду из Оки.

На пляже Оки в районе городского парка тоже обновят песчаное покрытие. Пляж ждет благоустройство.

- Пляжи оборудуют всем необходимым до 23 мая, после чего их безопасность проверят сотрудники МЧС. Купальный сезон в Орле стартует с первыми днями лета, - пояснили в пресс-службе администрации Орла.