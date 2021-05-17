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Происшествия17 мая 2021 10:40

На Раздольной в Орле "Шкода" сбила девочку-подростка

Юная пешеход получила травмы
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Девочка-пешеход очутилась под колесами легковой иномарки

Девочка-пешеход очутилась под колесами легковой иномарки

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле легковая иномарка сбила подростка на проезжей части. Девочка получила травмы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в минувшую субботу 15 мая, в Северном районе города. Около часа дня 74-летний водитель ехал за рулем автомобиля "Шкода Октавиа" по Раздольной улице в сторону Чешской. Около дома №99а 12-летняя девочка решила перебежать дорогу, вне пешеходного перехода. Водитель не затормозил вовремя.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения,отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошлые выходные сотрудники орловской Госавтоинспекции зафиксировали на дорогах 36 ДТП, из них 5 с пострадавшими. В одной из аварий погиб водитель.

ДТПДТП в Орле и области 2021