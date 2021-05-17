Под Орлом в лобовом ДТП погиб молодой водитель иномарки, трое ранены

В аварии один человек погиб, трое пострадали Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области один человек погиб и трое покалечились при столкновении двух иномарок. ДТП с трагическими последствиями произошло вечером 14 мая на трассе М-2 "Крым".

Подробности смертельной аварии озвучили в региональной Госавтоинспекции. В восьмом часу 25-летний парень ехал за рулем легковушки "BYD" со стороны Москвы в сторону Орла. Во встречном направлении двигался кроссовер марки "Hyundai", который вела 52-летняя женщина. Водитель легковушки не справился с управлением и в районе 317 километра вылетел на встречную полосу. Уйти от столкновения встречной иномарке не удалось, автомобили столкнулись лоб в лоб. Шансов выжить у водитель "BYD" не осталось, он погиб на месте аварии еще до приезда скорой. Несколько человек пострадали.

- Пассажир легкового автомобиля, мужчина 27 лет, получил телесные повреждения, госпитализирован. Водитель транспортного средства "Hyundai" получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, пассажир это же транспортного средства, женщина 82 лет, получила телесные повреждения,госпитализирована, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.